Ryanair Aktie
Marktkap. 22,93 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Zahl der Passagiere und der pro Passagier erzielte Umsatz hätten im Jahresvergleich jeweils um 4,5 Prozent zugelegt, schrieb Alex Irving in einer ersten Reaktion am Montag. Wie sonst auch üblich, habe der Billigflieger keine Prognose für das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2026/27 gegeben./rob/bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
21,98 €
|Abst. Kursziel*:
45,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
22,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,86%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|12:41
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research