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Symbol STLA

Barclays Capital

Stellantis Equal Weight

09:16 Uhr
Stellantis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,32 EUR -0,11 EUR -1,77%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Messlatte liege hoch, schrieb Henning Cosman am Sonntagabend anlässlich der bevorstehenden Kapitalmarktveranstaltung des Autoherstellers. Ein strategischer Neustart sei bereits eingepreist./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
6,50 €		 Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
6,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,13%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:16 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
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