Stellantis Aktie
Marktkap. 18,7 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Messlatte liege hoch, schrieb Henning Cosman am Sonntagabend anlässlich der bevorstehenden Kapitalmarktveranstaltung des Autoherstellers. Ein strategischer Neustart sei bereits eingepreist./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
6,50 €
|Abst. Kursziel*:
53,85%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
6,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,13%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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