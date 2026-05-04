Stellantis Aktie
Marktkap. 17,95 Mrd. EUR
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 7,50 auf 7,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal des Autobauers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei der Ausblick bekräftigt worden, dennoch belaste die Ungewissheit über die weitere Strategie, insbesondere rund um das heterogene Markenportfolio. Antworten darauf erwartet er im Rahmen des am 21. Mai stattfindenden Kapitalmarkttages./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Kaufen
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
6,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
6,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|14:16
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets