Stellantis Aktie
Marktkap. 24,83 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 6,75 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Umsatzzahlen des Autokonzerns für das dritte Quartal hätten trotz eines dynamischen Wachstums in den USA ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit "Parametermodifikationen"./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Verkaufen
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
8,88 €
|Abst. Kursziel*:
-15,58%
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
8,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,82%
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|19:16
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19:16
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:16
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research