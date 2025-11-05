DAX 23.734 -1,3%ESt50 5.611 -1,0%MSCI World 4.335 -0,5%Top 10 Crypto 14,06 -2,1%Nas 23.171 -1,4%Bitcoin 88.074 -2,6%Euro 1,1546 +0,4%Öl 63,21 -0,5%Gold 3.990 +0,3%
Stellantis mit starker Bilanz
Stellantis Aktie

8,70 EUR -0,16 EUR -1,82 %
STU
10,12 USD -0,13 USD -1,27 %
BTT
Marktkap. 24,83 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

DZ BANK

Stellantis Verkaufen
19:16 Uhr

19:16 Uhr
Stellantis Verkaufen
Stellantis
8,70 EUR -0,16 EUR -1,82%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis von 6,75 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Umsatzzahlen des Autokonzerns für das dritte Quartal hätten trotz eines dynamischen Wachstums in den USA ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit "Parametermodifikationen"./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:27 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Verkaufen

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
8,88 €		 Abst. Kursziel*:
-15,58%
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
8,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,82%
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

19:16 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Stellantis Neutral UBS AG
mehr Analysen

