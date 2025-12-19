Italien gibt E-Autoherstellern Darstellung von Schlüsselinformationen vor

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Mehrere Automobilhersteller werden künftig in Italien klarere und umfassendere Informationen über die Leistung ihrer Elektrofahrzeuge für Verbraucher bereitstellen. Hintergrund sind Ermittlungen, die die italienische Regulierungsbehörde wegen des Verdachts unlauterer Geschäftspraktiken gegen BYD, Stellantis, Tesla und Volkswagen eingeleitet hatten.

Wer­bung Wer­bung

Die Behörde hatte beanstandet, dass die Webseiten der Autohersteller allgemeine und teils widersprüchliche Informationen zur Reichweite ihrer Elektrofahrzeuge enthielten, und dass sie nicht erläutert hätten, welche Faktoren die angegebene maximale Reichweite beeinflussen und inwieweit sie sich auf die tatsächliche Reichweite auswirken. Außerdem hätten die Webseiten den Verbrauchern keine klaren und vollständigen Informationen über den bei normalem Gebrauch des Fahrzeugs zu erwartenden Kapazitätsverlust der Batterie sowie über die Bedingungen und Einschränkungen der Standardgarantien für die Batterie geliefert.

Zum Abschluss ihrer Untersuchungen am Freitag erklärte die Behörde, dass die vier Unternehmen ihre Webseiten jetzt überarbeiten und neu gestalten werden, um in einem spezifischen Bereich ihrer Webseite klare und umfassende Informationen zu präsentieren. "Die Verbraucher haben somit sofortigen Zugang zu Informationen über die wichtigsten Merkmale von Elektrofahrzeugen", teilte die Behörde mit.

Darüber hinaus werden die Unternehmen ihren Webseiten einen EV-Reichweiten-Simulator hinzufügen, mit dem Verbraucher die Auswirkungen verschiedener Variablen auf die Reichweite simulieren, Fahrzeuge vergleichen und die wichtigsten Faktoren einsehen können, die die tatsächliche Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Leistungsminderung der Batterie beeinflussen.

Wer­bung Wer­bung

Die Webseiten werden auch klare und detaillierte Informationen über den Zustand der Batterie für Garantiezwecke sowie über die Bedingungen und Einschränkungen solcher Garantien anzeigen.

Die Unternehmen sind verpflichtet, alle genannten Maßnahmen innerhalb von 120 Tagen umzusetzen. BYD, Stellantis, Tesla und Volkswagen reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 05:31 ET (10:31 GMT)