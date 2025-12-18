DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,13 -0,1%Nas23.000 +1,4%Bitcoin72.971 -0,4%Euro1,1725 -0,1%Öl59,81 -1,4%Gold4.332 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne" DroneShield-Aktie vor Ausbruch? Analysten sehen 2026 als "Jahr der Drohne"
Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Söder: Verbrenner-Pläne sind Scheinlösung und Katastrophe

18.12.25 19:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
92,56 EUR -0,68 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,33 EUR -0,48 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
10,03 EUR -0,02 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
414,00 EUR 14,80 EUR 3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,95 EUR -0,45 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder geht die Abkehr der EU-Kommission vom strikten Verbrenner-Aus längst nicht weit genug - im Gegenteil: Er spricht von einer Scheinlösung, von einer Katastrophe für die deutschen Autobauer, und fordert deshalb dringend Nachbesserungen.

Wer­bung

"Das wird nicht reichen, was da beschlossen wurde", sagte Söder im "Welt"-Talk "Burgard". Im ersten Moment sei er sehr optimistisch gewesen, jetzt sei er wieder pessimistisch. "Das scheint mir eher eine Scheinlösung zu sein, die noch mal besonders negativ für Deutschland wirkt."

Der CSU-Chef verwies auf die Dienstflotten, für die es keine Ausnahmen geben solle. "Das ist eine Katastrophe, ehrlicherweise, weil unsere deutschen Automobilhersteller im Wesentlichen über Dienstflotten arbeiten."

Nach Aussagen des Verbands der Automobilindustrie, von BMW und vielen anderen könne dies nicht die letzte Lösung sein. "Sonst stirbt ein Teil unserer Autoindustrie, vor allem der Zulieferer, und da bin ich nicht bereit, das zu akzeptieren", stelle Söder klar.

Wer­bung

EU-Kommission korrigierte Pläne

Die EU-Kommission hatte die Pläne für ein striktes Verbrenner-Aus zuletzt angepasst: So sollen nun auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden können. Eigentlich hatten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments vor rund drei Jahren darauf verständigt, dass Neuwagen ab 2035 kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen dürfen.

Von diesem 100-Prozent-Reduktionsziel wird nun Abstand genommen. Künftig soll es Ausnahmen geben, wonach nur noch bis zu 90 Prozent CO2 im Vergleich zum Basisjahr 2021 eingespart werden müssen. Voraussetzung ist, dass der CO2-Ausstoß durch die Verwendung von umweltfreundlichem Stahl und mehr klimafreundlicheren Kraftstoffen ausgeglichen wird.

Unternehmensflotten in Deutschland allerdings sollen nach dem Willen der EU-Kommission nahezu klimaneutral werden: Bis 2035 sollen neu in den Flotten großer Unternehmen registrierte Fahrzeuge zu 95 Prozent emissionsfrei unterwegs sein. Für die meisten Fahrzeuge bedeutet dies, dass sie elektrisch betrieben würden.

Wer­bung

Söder: Merz sieht das genauso

Genau dies muss nach Ansicht Söders dringend korrigiert werden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sehe das genauso, sagte Söder. Merz und vor allem die Europäische Volkspartei müssten sich nun noch einmal "massiv positionieren". "Ich habe da jetzt Monate dafür gekämpft, für Auto, für die Betriebsräte, für die Zulieferer." Dann hätten sogar der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die SPD in Deutschland zugestimmt. Nun müsse man dafür sorgen, dass die Brüsseler Pläne noch einmal verändert werden./ctt/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen