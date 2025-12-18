DAX24.028 +0,3%Est505.705 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 +3,5%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.381 +1,5%Euro1,1714 -0,2%Öl59,79 -1,4%Gold4.322 -0,4%
Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien
Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien
Microns Rekordzahlen sind für mich das stärkste Kaufsignal für AMD! Microns Rekordzahlen sind für mich das stärkste Kaufsignal für AMD!
Neuklassifizierung

Canopy Growth, Tilray, Aurora im Aufschwung: Trump-Pläne zur Marihuana-Neuklassifizierung bewegen Aktien

18.12.25 13:25 Uhr
Aktien von Canopy Growth, Tilray und Aurora Cannabis steigen: Trump will Marihuana-Neuklassifizierung vorantreiben | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump will diese Woche die bundesweiten Beschränkungen für Marihuana lockern. Die Aussicht auf regulatorische Erleichterungen sorgt für starke Kursbewegungen bei Cannabis-Aktien.

• Trump erwägt per Dekret eine schnellere Neueinstufung von Marihuana
• Canopy Growth stärkt sich mit der Übernahme von MTL Cannabis
Cannabis-Aktien reagieren teils deutlich, aber uneinheitlich

Trump-Pläne befeuern Cannabis-Aktien

Für Bewegung im Cannabis-Sektor sorgt ein Bericht von CNN. Demnach soll US-Präsident Donald Trump am heutigen Donnerstag eine Executive Order unterzeichnen, die eine schnellere Neueinstufung von Marihuana im US-Drogenrecht ermöglichen soll. Ziel ist es, die derzeitige Einstufung als besonders restriktive Substanz zu lockern.

Nach Angaben von Reuters würde eine solche Neubewertung den steuerlichen und finanziellen Spielraum für Cannabis-Unternehmen deutlich verbessern und den Zugang zu Kapital erleichtern. Bereits die Ankündigung ließ die Aktien zahlreicher Branchenvertreter spürbar anziehen. Zu den betroffenen Unternehmen zählen unter anderem Canopy Growth, Aurora Cannabis und Tilray Brands.

Canopy Growth baut Geschäft mit MTL-Übernahme aus

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält Canopy Growth durch eine strategische Übernahme. Der Konzern kündigte in einer Pressemitteilung an, den kanadischen Wettbewerber MTL Cannabis zu übernehmen. Die Transaktion hat ein Volumen von rund 125 Millionen kanadischen Dollar auf voll verwässerter Eigenkapitalbasis und soll Canopy Growth zur führenden Kraft im kanadischen Medizinalcannabis-Markt machen.

MTL bringt profitable Strukturen, eine starke Stellung in Québec sowie eine hohe Markenbekanntheit mit. Laut Unternehmensangaben soll die Übernahme jährliche Synergien von rund zehn Millionen Dollar innerhalb von 18 Monaten generieren und Canopy Growth dem Ziel eines positiven bereinigten EBITDA näherbringen. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 erwartet.

Canopy-Aktie mit kräftiger Rally - Analysten bleiben vorsichtig

An der Börse reagierten Anleger zuletzt deutlich, nachdem bereits am vergangenen Freitag über eine neue Klassifizierung von Cannabis in den USA spekuliert wurde: Seitdem befindet sich die Canopy Growth-Aktie im Aufwind und verzeichnete in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von gut 69,91 Prozent. Zuletzt legten die Anteilsscheine am Mittwoch um weitere 4,92 Prozent auf 1,92 US-Dollar zu. Auf Sicht von 30 Tagen summiert sich das Plus damit auf rund 90,10 Prozent.

Trotz der Rally zeigt sich das Analystenbild weiterhin zurückhaltend. Laut TipRanks liegen derzeit drei Einschätzungen vor: einmal Kaufen und zweimal Halten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,81 US-Dollar und signalisiert damit deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau.

Durch die Debatte um die Neuklassifizierung von Cannabis rückten zuletzt auch die Aktien von Tilray Brands und Aurora Cannabis in den Fokus. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag geht es für die Papiere weiter nach oben: Während die Papiere von Canopy Growth um 6,77 Prozent zulegen auf 2,05 US-Dollar, geht es für die Aktien von Tilray um 4,43 Prozent nach oben auf 13.45 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Aurora Cannabis liegen mit 3,05 Prozent bei 5,74 US-Dollar im Plus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

