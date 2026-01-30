Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von AT&S.
Werte in diesem Artikel
AT&S wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,950 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 441,0 Millionen EUR gegenüber 396,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,340 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,75 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,59 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
