DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -6,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.771 +2,9%Euro1,1791 -0,5%Öl66,49 -6,0%Gold4.661 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Ausblick auf Bilanz

Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

02.02.26 23:25 Uhr
Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von AT&S.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
41,45 EUR 4,65 EUR 12,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AT&S wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Wer­bung

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,950 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 441,0 Millionen EUR gegenüber 396,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,340 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,75 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,59 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT&S)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT&S)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AT&S

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AT & S (AT&S)

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
15.04.2009AT&S haltenErste Bank AG
30.01.2009AT&S haltenErste Bank AG
03.11.2008AT&S haltenErste Bank AG
22.10.2008AT&S neutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2008AT&S holdRaiffeisen Centrobank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2009AT&S verkaufenErste Bank AG
19.05.2009AT&S neues KurszielJP Morgan Chase & Co.
17.12.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2007AT&S strikt meidenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT & S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen