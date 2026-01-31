DAX24.536 ±-0,0%Est505.925 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -10,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.956 +0,1%Euro1,1850 ±-0,0%Öl65,91 -6,8%Gold4.620 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Allianz 840400 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich an die Nulllinie -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

hold MÄRKTE EUROPA/Minen- und Tech-Werte rutschen - DAX stabil

02.02.26 09:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
10,67 EUR 0,04 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AIXTRON SE
18,95 EUR -0,30 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Anglo American PLC Registered Shs
37,50 EUR -1,50 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Antofagasta plc
40,88 EUR -1,60 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMI
682,40 EUR -23,60 EUR -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.169,20 EUR -36,80 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
14,08 EUR 0,42 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
35,06 EUR 0,39 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Danone S.A.
67,26 EUR 1,44 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33,02 EUR -0,05 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
9,11 EUR 0,00 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Glencore plc
5,56 EUR -0,13 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
40,56 EUR -0,72 EUR -1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,68 EUR -0,02 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,91 EUR -0,07 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,82 EUR 0,19 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,36 EUR -0,05 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto Ltd.
86,79 EUR -3,03 EUR -3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
76,46 EUR 0,22 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
171,78 EUR 1,76 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schneider Electric S.A.
239,95 EUR -1,00 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
254,95 EUR -0,70 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Singulus Technologies AG
1,65 EUR -0,06 EUR -3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
9,15 EUR 0,11 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unilever PLC Registered Shs
58,39 EUR 1,22 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
27,32 EUR -0,80 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.545,9 PKT 7,1 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Mit eher geringem Minus sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. Der Kurseinbruch bei Edelmetallen sorgt für Liquidierungen auch in unbeteiligten Branchen. Unter Druck stehen aber vor allem Minenwerte. Dazu gesellen sich neue Sorgen um die KI-Industrie. Gut hält sich daher der DAX, da der deutsche Index weder von Minen- noch Technologiewerten belastet wird. Der DAX steht kaum verändert bei 24.544 Punkten, während der Euro-Stoxx-50 um 0,4 Prozent auf 5.927 Zähler fällt.

Wer­bung

Tech-Werte unter Druck wegen KI-Sorgen

Neue Sorgen um die Finanzierung von KI-Ausgaben bringt alle Tech-Werte unter Druck. Die Börse in Südkorea brach über 5 Prozent ein, Schwergewichte wie Speicherchip-Hersteller Hynix sackten um fast 9 Prozent ab. Hier kam vor dem Wochenende die Sorge auf, Nvidia werde einen 100-Milliarden-Finanzierungs-Deal für Open AI aufschieben. Wie das WSJ berichtete, liegt der Mega-Deal aus dem September auf Eis.

"Damit zeigt sich, auf welchen tönernen Füßen viele dieser Verträge stehen", kommentierte ein Händler: "Sie sind oft keine belastbaren Verträge, sondern nur nicht-bindende Absichtserklärungen." Dies reiht sich ein in Sorgen über die Finanzierung von Datencentern und die von KI-Nachfrage verursachte Inflation bei allen Computer-Bauteilen. Letztere hatte schon die starken Apple-Zahlen überschattet.

Im DAX fallen Infineon 2,3 Prozent, in Europa geht es für STMicro, ASML und BE Semiconductor um die 3 Prozent tiefer.

Wer­bung

Gold und Silber rutschen weiter ab - Fluglinien feiern

Druck gibt es auf den Bergbausektor und die Rohstoffmärkte. Der Kursrutsch in Gold und Silber kam aber nicht ganz überraschend: "Den Sprung über die 5.000er-Marke haben fast alle als typischen Spike in Commodity-Märkten gesehen, dazu kamen erhöhte Margin-Anforderungen", so ein Händler. Halter von Bestands-Gold sind nicht ganz unglücklich darüber, denn der Kursrutsch hat die Gold-Volatilität auf über 41 Prozent getrieben. Damit werden auch Gold-Optionen teurer, die regelmäßig zur Finanzierung der Gold-Bestände verkauft werden. Gold-Bestände zu halten wird damit profitabler.

Bei Minenwerten wie AngloAmerican und Rio Tinto geht es bis zu 2,7 Prozent tiefer. Beim Kupferbergbau-Unternehmen Antofagasta geht es 4,8 Prozent nach unten, wobei die Titel anfangs über 6 Prozent verloren. Glencore fallen um 3,2 Prozent.

Für Freude sorgt der Kapitalabzug an anderer Stelle bei den Airlines: Denn der Ausverkauf bei Rohstoffen drückt den Ölpreis. Entsprechend können sie billiger zugreifen. Mit der Aktie von Air France geht es 3,3 Prozent höher, IAG und Lufthansa legen 1,4 Prozent zu. Die Aktien des Reiseveranstalters Tui klettern um 1,8 Prozent.

Wer­bung

Die Suche nach sicheren Anlage-Häfen treibt Anleger in die Nahrungsmittel-Aktien. Einzelhändler wie Carrefour steigen 2 Prozent, Danone und Unilever bis zu 2,2 Prozent.

Nominierung von Kevin Warsh noch zu verarbeiten

Ein Preiseinbruch bei Metallen war erwartet worden, falls der Markt mit der Nominierung eines Powell-Nachfolgers zufrieden ist. Mit Kevin Warsh als künftigem Fed-Chef ist die Sorge geringer, er werde ein Erfüllungsgehilfe der Trump-Administration.

"Wegen seiner glaubwürdigen Vita als renommierter Kapitalmarktprofi dürfte er (aber) nicht automatisch Forderungen der Regierung nachgeben. Wer glaubt, dass nun in den USA ein Zinssenkungs-Marathon ansteht, täuscht sich", so die DZ Bank.

Entsprechend notieren Banken nur mit leichten Minuszeichen von bis zu 0,5 Prozent. Bei Deutsche Bank geht es 2,4 Prozent tiefer, während Commerzbank sogar 1,1 Prozent steigen. Intesa SanPaolo geben nach Vorlage neuer Geschäftspläne 1,5 Prozent ab.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.926,54 -0,4% -21,27 +2,7%

Stoxx-50 5.075,14 -0,2% -8,98 +3,4%

DAX 24.544,45 +0,0% 5,64 +0,2%

MDAX 31.132,37 -0,1% -32,07 +1,8%

TecDAX 3.606,46 -0,2% -6,95 -0,2%

SDAX 17.869,09 -0,9% -171,26 +5,0%

CAC 8.116,57 -0,1% -9,96 -0,3%

SMI 13.246,31 +0,4% 58,05 -0,6%

ATX 5.568,40 -0,7% -36,50 +5,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1851 -0,0% 1,1852 1,1884 +0,9%

EUR/JPY 183,67 -0,2% 184,12 183,29 -0,4%

EUR/CHF 0,9175 +0,1% 0,9164 0,9160 -1,6%

EUR/GBP 0,8657 -0,0% 0,8661 0,8661 -0,0%

USD/JPY 154,98 -0,2% 155,35 154,24 -0,9%

GBP/USD 1,3689 +0,0% 1,3686 1,3721 +1,6%

USD/CNY 6,9707 -0,1% 6,9783 6,9769 -0,7%

USD/CNH 6,9487 -0,2% 6,9602 6,9534 -0,3%

AUS/USD 0,6946 +0,1% 0,6943 0,6996 +4,1%

Bitcoin/USD 76.921,90 -0,4% 77.242,95 82.828,95 -12,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,07 65,21 -4,8% -3,14 +14,2%

Brent/ICE 66,15 70,69 -6,4% -4,54 +16,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.633,49 4.895,64 -5,4% -262,15 +13,2%

Silber 79,13 85,45 -7,4% -6,32 +19,8%

Platin 1.735,33 1.830,04 -5,2% -94,71 +4,1%

Kupfer 5,74 5,92 -3,1% -0,19 +3,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 03:55 ET (08:55 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIR France-KLM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIR France-KLM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
30.01.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026SAP SE BuyUBS AG
30.01.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
30.01.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026SAP SE BuyUBS AG
30.01.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen