Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben

07.02.26 08:34 Uhr
Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben | finanzen.net

So schätzten Experten die Microsoft-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
339,75 EUR 6,25 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

25 Analysten gaben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie preis.

25 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 611,04 USD, was einem erwarteten Anstieg von 180,75 USD zum aktuellen NAS-Stand der Microsoft-Aktie von 430,29 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital600,00 USD39,4429.01.2026
DZ BANK620,00 USD44,0929.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.600,00 USD39,4429.01.2026
Jefferies & Company Inc.675,00 USD56,8729.01.2026
JP Morgan Chase & Co.550,00 USD27,8229.01.2026
RBC Capital Markets640,00 USD48,7429.01.2026
UBS AG600,00 USD39,4423.01.2026
Jefferies & Company Inc.675,00 USD56,8722.01.2026
Barclays Capital610,00 USD41,7612.01.2026
RBC Capital Markets640,00 USD48,7405.01.2026

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
08:01Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft KaufenDZ BANK
29.01.2026Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
