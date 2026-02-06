Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
So schätzten Experten die Microsoft-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
25 Analysten gaben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie preis.
25 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 611,04 USD, was einem erwarteten Anstieg von 180,75 USD zum aktuellen NAS-Stand der Microsoft-Aktie von 430,29 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|600,00 USD
|39,44
|29.01.2026
|DZ BANK
|620,00 USD
|44,09
|29.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|600,00 USD
|39,44
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|675,00 USD
|56,87
|29.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|550,00 USD
|27,82
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|48,74
|29.01.2026
|UBS AG
|600,00 USD
|39,44
|23.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|675,00 USD
|56,87
|22.01.2026
|Barclays Capital
|610,00 USD
|41,76
|12.01.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|48,74
|05.01.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Microsoft News
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com