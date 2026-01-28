Fokus auf KI

NVIDIA, Microsoft und Amazon verhandeln offenbar über Milliardensummen für OpenAI. Auch die SoftBank Group könnte Milliarden in die ChatGPT-Mutter investieren.

• NVIDIA, Microsoft und Amazon planen wohl Großinvestitionen in OpenAI

• Amazon-Beteiligung könnte an Cloud-Verträge und ChatGPT-Vertrieb gebunden sein

• Auch die japanische SoftBank könnte Milliarden investieren



Milliardeninvestitionen in OpenAI?

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf The Information berichtet, verhandeln NVIDIA, Microsoft und Amazon wohl über mögliche Investitionen von bis zu 60 Milliarden Dollar in OpenAI.

Demnach könnte NVIDIA, bereits bestehender Investor und Lieferant der Chips für OpenAIs KI-Modelle, bis zu 30 Milliarden Dollar investieren. Microsoft, ein langjähriger Partner, plane eine Beteiligung von unter 10 Milliarden Dollar. Amazon, als potenziell neuer Investor, verhandle über deutlich mehr als 10 Milliarden Dollar, möglicherweise sogar über 20 Milliarden Dollar.

Laut Bericht steht OpenAI kurz davor, Term Sheets oder verbindliche Zusagen von den Unternehmen zu erhalten. Während Amazon und Microsoft keine Stellungnahmen gegenüber Reuters abgaben, reagierten NVIDIA und OpenAI außerhalb der Geschäftszeiten nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur.

Amazon als möglicher neuer Investor

Die mögliche Beteiligung Amazons könnte an weitere Vereinbarungen geknüpft sein, darunter eine Ausweitung des Cloud-Server-Vertrags mit OpenAI sowie eine Kooperation, bei der OpenAI Produkte wie ChatGPT-Abonnements an Amazon vertreibt.

Bereits im Dezember hatte "The Information" berichtet, dass die ChatGPT-Mutter OpenAI mit Amazon über eine Finanzierung in Höhe von mindestens 10 Milliarden Dollar verhandele. Mit dem frischen Kapital wolle OpenAI seine rasant steigenden Rechenkosten decken, hieß es unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

SoftBank wohl ebenfalls in Verhandlungen

Diese Gespräche folgen auf Meldungen, dass auch die SoftBank Group in Verhandlungen ist, um bis zu 30 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren. Hintergrund sind steigende Kosten für das Training und den Betrieb der KI-Modelle, während der Wettbewerb durch Googles Alphabet zunimmt.

Aktien im Fokus

Die NVIDIA-Aktie konnte im NASDAQ-Handel am Mittwoch letztlich um 1,59 Prozent zulegen und notiert vobörslich zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 191,02 Dollar. Die Microsoft-Aktie notierte am Mittwoch letztlich 0,22 Prozent höher und gibt vorbörslich 5,32 Prozent auf 456 Dollar nach - was allerdings eher den nachbörslich vorgelegten Zahlen geschuldet ist. Die Amazon-Aktie gab zur Wochenmitte 0,68 Prozent auf 243,01 Dollar nach und notiert vorbörslich weitere 0,14 Prozent tiefer bei 242,68 Dollar. Die SoftBank-Aktie beendete den Handel am Donnerstag in Tokio 1,52 Prozent höher bei 4.265 Yen.

