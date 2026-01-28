DAX24.562 -1,1%Est505.953 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.460 -1,4%Euro1,1954 ±-0,0%Öl69,72 +1,4%Gold5.503 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien letztlich in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht
Euroraum-Wirtschaftsstimmung zu Jahresbeginn stark verbessert Euroraum-Wirtschaftsstimmung zu Jahresbeginn stark verbessert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf KI

Aktien von NVIDIA, Microsoft & Amazon im Blick: Mögliche Gespräche über Milliardeninvestitionen in OpenAI

29.01.26 10:50 Uhr
NASDAQ-Aktien NVIDIA, Microsoft & Amazon im Fokus: Milliardeninvestitionen in OpenAI? | finanzen.net

NVIDIA, Microsoft und Amazon verhandeln offenbar über Milliardensummen für OpenAI. Auch die SoftBank Group könnte Milliarden in die ChatGPT-Mutter investieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
284,85 EUR 3,55 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
376,90 EUR -26,65 EUR -6,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,46 EUR -0,92 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
22,98 EUR 0,34 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA, Microsoft und Amazon planen wohl Großinvestitionen in OpenAI
• Amazon-Beteiligung könnte an Cloud-Verträge und ChatGPT-Vertrieb gebunden sein
• Auch die japanische SoftBank könnte Milliarden investieren

Wer­bung

Milliardeninvestitionen in OpenAI?

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf The Information berichtet, verhandeln NVIDIA, Microsoft und Amazon wohl über mögliche Investitionen von bis zu 60 Milliarden Dollar in OpenAI.

Demnach könnte NVIDIA, bereits bestehender Investor und Lieferant der Chips für OpenAIs KI-Modelle, bis zu 30 Milliarden Dollar investieren. Microsoft, ein langjähriger Partner, plane eine Beteiligung von unter 10 Milliarden Dollar. Amazon, als potenziell neuer Investor, verhandle über deutlich mehr als 10 Milliarden Dollar, möglicherweise sogar über 20 Milliarden Dollar.

Laut Bericht steht OpenAI kurz davor, Term Sheets oder verbindliche Zusagen von den Unternehmen zu erhalten. Während Amazon und Microsoft keine Stellungnahmen gegenüber Reuters abgaben, reagierten NVIDIA und OpenAI außerhalb der Geschäftszeiten nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur.

Wer­bung

Amazon als möglicher neuer Investor

Die mögliche Beteiligung Amazons könnte an weitere Vereinbarungen geknüpft sein, darunter eine Ausweitung des Cloud-Server-Vertrags mit OpenAI sowie eine Kooperation, bei der OpenAI Produkte wie ChatGPT-Abonnements an Amazon vertreibt.

Bereits im Dezember hatte "The Information" berichtet, dass die ChatGPT-Mutter OpenAI mit Amazon über eine Finanzierung in Höhe von mindestens 10 Milliarden Dollar verhandele. Mit dem frischen Kapital wolle OpenAI seine rasant steigenden Rechenkosten decken, hieß es unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

SoftBank wohl ebenfalls in Verhandlungen

Diese Gespräche folgen auf Meldungen, dass auch die SoftBank Group in Verhandlungen ist, um bis zu 30 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren. Hintergrund sind steigende Kosten für das Training und den Betrieb der KI-Modelle, während der Wettbewerb durch Googles Alphabet zunimmt.

Wer­bung

Aktien im Fokus

Die NVIDIA-Aktie konnte im NASDAQ-Handel am Mittwoch letztlich um 1,59 Prozent zulegen und notiert vobörslich zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 191,02 Dollar. Die Microsoft-Aktie notierte am Mittwoch letztlich 0,22 Prozent höher und gibt vorbörslich 5,32 Prozent auf 456 Dollar nach - was allerdings eher den nachbörslich vorgelegten Zahlen geschuldet ist. Die Amazon-Aktie gab zur Wochenmitte 0,68 Prozent auf 243,01 Dollar nach und notiert vorbörslich weitere 0,14 Prozent tiefer bei 242,68 Dollar. Die SoftBank-Aktie beendete den Handel am Donnerstag in Tokio 1,52 Prozent höher bei 4.265 Yen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JarTee / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen