Microsoft Aktie
Marktkap. 2,98 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwareriese habe in einem soliden Quartal die Prognosen übertroffen, die vorab noch gestiegenen Erwartungen aber nicht ganz erfüllt, schrieb Rishi Jaluria in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Daher habe die Aktie negativ auf die nachbörslich veröffentlichten Resultate reagiert. Das robuste Wachstum der Cloud-Sparte Azure entspreche indes den Erwartungen, und die operative Disziplin sowie Effizienzgewinne hülfen, die höheren KI-Investitionen zu kompensieren. Deren Monetarisierung nehme zudem Fahrt auf, weshalb er für Wachstum und Margen Luft nach oben sehe. Die Aktie bleibe sein "Top Pick"./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Microsoft Outperform
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 640,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 481,63
|Abst. Kursziel*:
32,88%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 454,50
|Abst. Kursziel aktuell:
40,81%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 621,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|09:11
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
