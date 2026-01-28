DAX 24.629 -0,8%ESt50 5.957 +0,4%MSCI World 4.561 +0,2%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.435 -1,4%Euro 1,1970 +0,1%Öl 69,74 +1,5%Gold 5.505 +1,6%
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Blick: Angebliche Verhandlungen über Milliardeninvestitionen in OpenAI
Microsoft Aktie

Microsoft Aktien-Sparplan
380,00 EUR -23,40 EUR -5,80 %
STU
454,50 USD -26,10 USD -5,43 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,98 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

09:11 Uhr
Microsoft Outperform
Microsoft Corp.
380,00 EUR -23,40 EUR -5,80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwareriese habe in einem soliden Quartal die Prognosen übertroffen, die vorab noch gestiegenen Erwartungen aber nicht ganz erfüllt, schrieb Rishi Jaluria in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Daher habe die Aktie negativ auf die nachbörslich veröffentlichten Resultate reagiert. Das robuste Wachstum der Cloud-Sparte Azure entspreche indes den Erwartungen, und die operative Disziplin sowie Effizienzgewinne hülfen, die höheren KI-Investitionen zu kompensieren. Deren Monetarisierung nehme zudem Fahrt auf, weshalb er für Wachstum und Margen Luft nach oben sehe. Die Aktie bleibe sein "Top Pick"./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:01 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Outperform

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 481,63		 Abst. Kursziel*:
32,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 454,50		 Abst. Kursziel aktuell:
40,81%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 621,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

09:11 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 Microsoft Buy UBS AG
22.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
05.01.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Microsoft Corp.

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Blick: Angebliche Verhandlungen über Milliardeninvestitionen in OpenAI
finanzen.net Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an
finanzen.net Microsoft-Aktie wegen hoher KI-Ausgaben tiefrot: Umsatzsprung lässt auch Gewinne steigen
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Microsoft-Wachstum lässt etwas nach - Aktie gibt wegen hoher KI-Ausgaben nach
finanzen.net Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft verzeichnet am Mittwochabend kaum Ausschläge
finanzen.net Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen
Financial Times Bill Gates: AI, aid cuts and the fear of speaking out
Financial Times OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft
Business Times Nvidia, Microsoft, Amazon in talks to invest up to US$60 billion in OpenAI, The Information reports
MotleyFool Microsoft (MSFT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Microsoft (MSFT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks Microsoft (MSFT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
New York Times Microsoft Continues to Spend Big on A.I. While Profit Jumps 60%
Financial Times Microsoft’s AI spending and disappointing cloud growth overshadow strong profits
