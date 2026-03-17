BAT Aktie

51,80 EUR -0,90 EUR -1,71 %
STU
46,48 CHF -0,95 CHF -2,00 %
BRX
Marktkap. 115,06 Mrd. EUR

KGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

RBC Capital Markets

BAT Underperform

08:56 Uhr
BAT Underperform
BAT PLC (British American Tobacco)
51,80 EUR -0,90 EUR -1,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT Underperform

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
45,44 £		 Abst. Kursziel*:
-20,77%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

08:56 BAT Underperform RBC Capital Markets
08:01 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.02.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
