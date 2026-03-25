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Symbol BTAFF

Deutsche Bank AG

BAT Buy

15:01 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco anlässlich einer Veranstaltung zur neuen EU-Tabakproduktrichtlinie auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Die neue Richtlinie dürfte hoffentlich einen klareren regulatorischen Weg für neue Tabakprodukte in der gesamten EU ebnen und den Tabakunternehmen Innovationen ermöglichen, schrieb Damian McNeela in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,07 £		 Abst. Kursziel*:
18,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Damian McNeela 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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