BAT Aktie
Marktkap. 108,83 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 stimmten mit dem Zwischenbericht des Tabakkonzerns und den Erwartungen überein, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BAT Underperform
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
43,68 £
|Abst. Kursziel*:
-17,58%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|12:06
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
