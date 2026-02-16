LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 257,28 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 685 Euro auf "Outperform" belassen. Eine unerwartet schnelle Erholung bei der Marke Dior könnte dem Luxusgüterkonzern dabei helfen, in seinem wichtigen Geschäftsbereich Fashion & Leather Goods insgesamt besser abzuschneiden, schrieb Luca Solca am Montagabend./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
685,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
524,10 €
|Abst. Kursziel*:
30,70%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
522,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
635,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
