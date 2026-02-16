DAX 24.864 +0,3%ESt50 5.987 +0,1%MSCI World 4.506 +0,0%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.514 -1,1%Euro 1,1835 -0,1%Öl 68,78 +0,3%Gold 4.939 -1,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 257,28 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 685 Euro auf "Outperform" belassen. Eine unerwartet schnelle Erholung bei der Marke Dior könnte dem Luxusgüterkonzern dabei helfen, in seinem wichtigen Geschäftsbereich Fashion & Leather Goods insgesamt besser abzuschneiden, schrieb Luca Solca am Montagabend./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
685,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
524,10 €		 Abst. Kursziel*:
30,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
522,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
635,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

