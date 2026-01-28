LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 292,52 Mrd. EURKGV 29,51
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 625 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Luxusgüterkonzerns für 2025 habe er geringfügige Anpassungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2027 liege nun 5 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
625,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
545,90 €
|Abst. Kursziel*:
14,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
546,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,34%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
628,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|16:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|09:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.