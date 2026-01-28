DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
AUTO1 Aktie

27,90 EUR -1,26 EUR -4,32 %
STU
Marktkap. 6,65 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

13:26 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
27,90 EUR -1,26 EUR -4,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Autohändler dürfte mit dem Bericht zum vierten Quartal Ende Februar beim Wachstum erneut positiv überraschen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,22 €		 Abst. Kursziel*:
31,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,62%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

28.01.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 AUTO1 Buy UBS AG
19.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zum Handelsende leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Auto1 nach Aramis-Zahlen auf 'Buy'
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
dpa-afx UBS-Upgrade lässt AUTO1-Aktie unter die stärksten MDAX-Werte steigen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX nachmittags leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert schlussendlich
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group scales AI-powered damage detection to five production centers, enhancing quality and efficiency
EQS Group EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Sale of 88,377 shares, including for the settlement of taxes and duties incurred as a result of the share issuance in connection with the settlement of ...
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group raises inventory financing capacity to EUR 1.6 billion to power continued growth
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
