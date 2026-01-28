Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

13:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel AUTO1 27,90 EUR -1,26 EUR -4,32% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Autohändler dürfte mit dem Bericht zum vierten Quartal Ende Februar beim Wachstum erneut positiv überraschen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com