DAX 23.419 -0,1%ESt50 5.699 -0,3%MSCI World 4.327 -0,1%Top 10 Crypto 9,7595 +2,9%Nas 22.105 -0,9%Bitcoin 64.012 +0,7%Euro 1,1443 +0,1%Öl 106,1 +2,1%Gold 4.993 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos, Xiaomi im Fokus
Top News
Ob Spielfeld oder Kapitalmarkt: Erfolg braucht einen Plan. Die Deka hilft Ihnen, eine professionelle Anlagestrategie zu finden, die zu Ihnen passt. Ob Spielfeld oder Kapitalmarkt: Erfolg braucht einen Plan. Die Deka hilft Ihnen, eine professionelle Anlagestrategie zu finden, die zu Ihnen passt.
UniCredit unterbreitet offizielles Tauschangebot für Commerzbank-Aktien UniCredit unterbreitet offizielles Tauschangebot für Commerzbank-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TeamViewer Aktie

Kaufen
Verkaufen
TeamViewer Aktien-Sparplan
4,58 EUR -0,04 EUR -0,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 729,89 Mio. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2YN90

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2YN900

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TMVWF

Barclays Capital

TeamViewer Equal Weight

08:51 Uhr
TeamViewer Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
4,58 EUR -0,04 EUR -0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 7 auf 5 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Es sei zu früh, für den europäischen Softwaresektor den Boden auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stuft er wegen der KI-Risiken ab./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
4,65 €		 Abst. Kursziel*:
7,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
4,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,17%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

08:51 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu TeamViewer

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Teamviewer auf 'Equal Weight' - Ziel 5 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag in Grün
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zeigt sich leichter
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags fester
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Freitagmittag
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: TeamViewer SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: TeamViewer Appoints Tim Koubek as President of the Americas to Accelerate Enterprise Growth
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Correction of a release from 10/12/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: TeamViewer delivered on FY 2025 pro forma guidance and reported strong +8% Adj. EBITDA growth and 44.3% Adj. EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
TeamViewer zu myNews hinzufügen