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Teamviewer: Positiver Trendwechsel - aber mit Risiken

08.05.26 06:54 Uhr

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Teamviewer: Positiver Trendwechsel - aber mit Risiken | finanzen.net

Die Aktie von Teamviewer hat den Abwärtstrend im Chart gebrochen. Bei den Zahlen zum ersten Quartal 2026 gibt es dennoch Licht und Schatten.

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Wenn Teamviewer Quartalszahlen vorlegt, dann gibt es immer ein Gewitter an branchenspezifischen Kennzahlen und bereinigten Gewinnkennziffern. Unsere Empfehlung, sich immer zunächst die Nettoerträge im Quartalsbericht anzuschauen, können wir nur bestätigen. Im Startquartal des Software-Spezialisten gab es hier diesbezüglich sogar sehr erfreuliche Entwicklungen. Der Ausbruch der Aktie aus dem Abwärtstrend kommt somit nicht ohne Substanz.

Starker Nettogewinn

Auf IFRS-Basis stieg der Umsatz um rund 2,5 Prozent auf gut 183 Mio. Euro. Bedingt durch geringere Marketingaufwendungen und gesunkenen Kosten im administrativen Bereich kletterte der operative Gewinn um deutliche 16,3 Prozent auf 61,9 Mio. Euro. Das Konzernergebnis verbesserte sich um 15,3 Prozent auf 34,2 Mio. Euro. Das zeigt, dass die Kostenkontrolle von CEO Oliver Steil tatsächlich wirkt.

Wasser in den Wein

Der äußerst erfreulichen Gewinnentwicklung stehen indes die Bremsspuren bei der Tochter 1E entgegen. Die Abwanderung von Kunden…

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