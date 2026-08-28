Evotec: Ein Misstrauensvotum - und ein bisschen Hoffnung

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Der Biotech-Wert kämpft nach schwachen Halbjahreszahlen weiter mit sinkendem Vertrauen der Anleger. Die Aktie hat im Juli ein neues Mehrjahrestief markiert, es gibt aber auch einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Evotec hatte mit den am 13. August vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 wenig Anlass zur Beruhigung geliefert. Der Konzernumsatz im zweiten Quartal fiel um 16,2 Prozent auf 143,5 Millionen Euro. Für das gesamte erste Halbjahr summierte sich der Umsatz auf gut 300 Millionen Euro, ein Rückgang von 19,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA rutschte dabei tiefer in die roten Zahlen: Für das Halbjahr wies Evotec ein negatives bereinigtes EBITDA von 42,7 Millionen Euro aus.

Weitere Umsatzschwäche

Als Grund nannte das Unternehmen vor allem eine schwache Umwandlung von Aufträgen in tatsächlich verbuchten Umsatz sowie verzögerte Meilensteinzahlungen. Das Management hat als Reaktion die Jahresprognose deutlich gesenkt. Immerhin verweist Evotec auf eine erwartete Belebung im vierten Quartal, wenn die Aktivität im Bereich Discovery und Preclinical Development stärker durchschlagen soll.

Transformation wird vorangetrieben

Parallel treibt der Konzern seine Transformation unter dem Namen "Project Horizon" voran und hat sich frisches Kapital besorgt: Am 24. August wurde eine Wandelanleihe über 116,1 Millionen Euro platziert, die der Finanzierung dieses Umbauprogramms dient.

Aktie mit neuem Tief

Für die Aktie war diese Gemengelage bislang wenig hilfreich. Im Juli hatte der Titel auf Xetra ein neues Mehrjahrestief markiert und zuletzt war der Kurs nach einer Zwischenerholung wieder fast dort angekommen. Von den einst über 7,75 Euro aus dem November 2025 ist wenig geblieben, ein Kursverlust, der die veränderte Wahrnehmung des Unternehmens durch den Markt deutlich unterstreicht.

Schwierige Bodenbildung

Das Kursbild bestätigt diese Schwäche eindrücklich. Seit dem Zwischenhoch im Mai bei etwa 4,60 Euro befindet sich die Evotec-Aktie in einem klaren Abwärtstrend, der sich in den vergangenen Wochen sogar zeitweise noch beschleunigte. Aktuell notiert der Kurs bei 3,38 Euro, deutlich unterhalb sämtlicher gleitender Durchschnitte. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,97 Euro, der 100-Tage-Durchschnitt bei 4,51 Euro und der 200-Tage-Durchschnitt bei 4,99 Euro, drei Widerstandslinien, die allesamt oberhalb des aktuellen Kurses verlaufen und damit die Erholungschancen kurzfristig begrenzen.

Leichte technische Stabilisierung

Der RSI notiert bei 41,14 und damit im neutralen Bereich, hat sich jedoch von seinem jüngsten überverkauften Niveau um die 30 Punkte etwas gelöst. Das deutet auf eine leichte technische Stabilisierung hin, mehr aber auch nicht. Der MACD zeigt immerhin inzwischen ein positives Signal, die Linie hat ihre Signallinie von unten gekreuzt und die Histogrammbalken drehen ins Grüne.

Diese Konstellation kann kurzfristig für…

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