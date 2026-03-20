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DZ BANK

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13:56 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Teamviewer bei unverändertem fairen Aktienwert von 6,50 Euro von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Analyst Armin Kremser hob am Montag anlässlich des Abstiegs des Software-Unternehmens vom MDax in den Nebenwerte-Index SDax den extremen Kursverfall der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten hervor. Er sprach von einer "extremen Unterbewertung". So liege etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 4. TeamViewer habe zudem seit 2020 fast durchgängig einen operativen Cashflow von mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr erwirtschaftet. Mit Blick auf den Anteil an Leerverkaufspositionen im Markt von um die 12 Prozent könnten zudem auch Eindeckungskäufe den Kurs künftig stützen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
4,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

13:56 TeamViewer Kaufen DZ BANK
16.03.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
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