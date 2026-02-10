DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3400 -5,1%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,39 +0,5%Gold 5.054 +0,6%
TeamViewer Aktie

Marktkap. 926,1 Mio. EUR

KGV 8,03
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Barclays Capital

TeamViewer Overweight

08:26 Uhr
TeamViewer Overweight
TeamViewer
5,55 EUR 0,04 EUR 0,73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 8,50 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die technologische Strategie des Anbieters von Software für Fernwartung bleibe ansprechend, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend. Allerdings enge der rasante Fortschritt in der Entwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz die strategischen Möglichkeiten für Teamviewer ein. Die Bewertung der Aktien rechtfertige aber ein "Overweight"./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Overweight

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,55 €		 Abst. Kursziel*:
26,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,13%
Analyst Name:
Alice Jennings 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

