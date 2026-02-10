TeamViewer Aktie
Marktkap. 926,1 Mio. EURKGV 8,03
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 8,50 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die technologische Strategie des Anbieters von Software für Fernwartung bleibe ansprechend, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend. Allerdings enge der rasante Fortschritt in der Entwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz die strategischen Möglichkeiten für Teamviewer ein. Die Bewertung der Aktien rechtfertige aber ein "Overweight"./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,55 €
|Abst. Kursziel*:
26,01%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,13%
|
Analyst Name:
Alice Jennings
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
