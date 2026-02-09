DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8235 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben
TeamViewer Aktie

TeamViewer Aktien-Sparplan
5,49 EUR -0,43 EUR -7,19 %
STU
Marktkap. 895,49 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
5,49 EUR -0,43 EUR -7,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Software-Unternehmens auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Alice Jennings am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Overweight

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,50 €		 Abst. Kursziel*:
54,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,97%
Analyst Name:
Alice Jennings 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

09:46 TeamViewer Overweight Barclays Capital
09:06 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:21 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
09.01.26 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu TeamViewer

Dow Jones Margenrückgang TeamViewer-Aktie deutlich schwächer: Vorsichtiger Ausblick für 2026 TeamViewer-Aktie deutlich schwächer: Vorsichtiger Ausblick für 2026
dpa-afx ROUNDUP: Teamviewer blickt vorsichtig aufs neue Jahr - Aktie fällt deutlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Ausverkauf
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Teamviewer fallen wegen Ausblick vorbörslich Richtung Rekordtief
dpa-afx Teamviewer blickt vorsichtig aufs neue Jahr - Marktumfeld schwankungsanfällig
EQS Group EQS-News: TeamViewer erfüllt Pro-forma-Prognose für Geschäftsjahr 2025; starkes 8 %-Wachstum des bereinigten EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge von 44,3 %
finanzen.net Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EQS Group EQS-News: TeamViewer delivered on FY 2025 pro forma guidance and reported strong +8% Adj. EBITDA growth and 44.3% Adj. EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: TeamViewer delivers on FY 2025 pro forma topline guidance
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
