TeamViewer Aktie
Marktkap. 895,49 Mio. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Software-Unternehmens auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Alice Jennings am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,50 €
|Abst. Kursziel*:
54,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,97%
|
Analyst Name:
Alice Jennings
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
