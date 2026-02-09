DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -1,1%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1913 ±-0,0%Öl69,01 -0,2%Gold5.036 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Margenrückgang

TeamViewer-Aktie deutlich schwächer: Vorsichtiger Ausblick für 2026

10.02.26 08:51 Uhr
TeamViewer-Aktie deutlich schwächer: Zurückhaltender Ausblick für 2026 | finanzen.net

TeamViewer hat einen vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
5,47 EUR -0,41 EUR -6,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der im MDAX und TecDAX notierte Softwarekonzern erwartet einen leichten Margenrückgang und ein Umsatzwachstum unter Vorjahr. Die im Januar gemeldeten vorläufigen Kennzahlen für Umsatz und Marge, mit denen der Konzern seine Jahresziele erreicht hat, wurden bestätigt.

Wer­bung

Für das laufende Jahr nimmt sich TeamViewer ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 3 Prozent vor. 2025 betrug der währungsbereinigte Anstieg des Umsatzes auf Pro-forma-Basis 5 Prozent auf 767,5 Millionen Euro. Im vierten Quartal verlangsamte sich das Wachstum auf 2 Prozent. Der IFRS-Umsatz lag im Gesamtjahr bei rund 747 Millionen Euro.

Die bereinigte EBITDA-Marge wird 2026 bei "rund" 43 Prozent gesehen, nachdem sie im Vorjahr auf 44,3 von rund 43 Prozent im Vorjahr gestiegen war. Im vierten Quartal lag sie bei etwa 45 Prozent.

Der wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg 2025 währungsbereinigt um rund 2 Prozent zum Vorjahr auf etwa 760 Millionen Euro. Erste Zeichen einer Verbesserung habe es im Schlussquartal bei dem Zukauf 1E gegeben. Die britische Tochter habe ein ARR-Wachstum zum Vorquartal gezeigt, so der Konzern. Die bislang größte Übernahme der Unternehmensgeschichte hatte sich für TeamViewer bislang nicht so ausgezahlt wie geplant. CEO Oliver Steil spricht von einer "Trendwende" bei 1E.

Wer­bung

Mittelfristig will TeamViewer das Umsatzwachstum im Konzern in den mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich beschleunigen.

So reagiert die TeamViewer-Aktie

Für die Anleger von TeamViewer bahnt sich nach der Vortagserholung am Dienstag der nächste kräftige Rückschlag an. Mit einem dürftigen Ausblick als Grund ging es für den Kurs des Softwareanbieters vorbörslich im Vergleich zu, Xetra-Schluss um sechs Prozent bergab auf 5,54 Euro. Damit würden sich die Aktien auf Xetra ihrem Rekordtief nähern, das mit gut 5,30 Euro erst wenige Tage alt ist. Zuletzt hatten die Titel mit dem ganzen Software-Sektor unter der Sorge gelitten, dass die Künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle stören könnte.

Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC konnte dem Jahresergebnis 2025 zunächst etwas Positives abgewinnen mit einer ermutigenden Dynamik im Enterprise-Bereich und ersten Anzeichen einer Erholung bei der Tochter 1E. Negativ sei aber der Ausblick auf das Jahr 2026, der von allem wegen Währungseffekten unter den Erwartungen liege. Der Mittelwert der Prognose impliziere, dass der Konsens für den Umsatz um drei Prozent sinken könnte, rechnete die Expertin vor.

Wer­bung

Ein Händler bezeichnete noch das Ziel für den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) als vorsichtig. Dies beeinträchtige die Fantasie für echtes Wachstum, so der Börsianer.

DOW JONES / (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Teamviewer, II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
09:06TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
08:21TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
09.01.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:06TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
09.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
09.01.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:21TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen