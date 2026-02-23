TeamViewer Aktie
Marktkap. 761,6 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 6,50 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Montagabend an die Resultate des vierten Quartals 2025 an. Das Wachstum des Spezialisten für Fernwartungssoftware habe sich abgeschwächt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,59 €
|Abst. Kursziel*:
9,03%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,93%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TeamViewer
|08:01
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|08:01
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.