Marktkap. 761,6 Mio. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Goldman Sachs Group Inc.

TeamViewer Neutral

08:01 Uhr
TeamViewer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 6,50 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Montagabend an die Resultate des vierten Quartals 2025 an. Das Wachstum des Spezialisten für Fernwartungssoftware habe sich abgeschwächt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,59 €		 Abst. Kursziel*:
9,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,93%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

08:01 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
10.02.26 TeamViewer Halten DZ BANK
mehr Analysen

