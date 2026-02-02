DAX24.833 +0,5%Est506.018 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,8%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.160 -2,5%Euro1,1903 +0,7%Öl68,00 -0,2%Gold5.006 +0,9%
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Commerzbank, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
BYD-Aktie stark: E-Autobauer erhöht Tempo bei Expansion in Deutschland
KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt
Analysten-Erwartungen

Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

09.02.26 14:25 Uhr
Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die TeamViewer-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
5,95 EUR 0,35 EUR 6,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TeamViewer wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,150 EUR je Aktie gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll TeamViewer nach den Prognosen von 2 Analysten 193,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,998 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 762,5 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 671,4 Mi09.0llionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TeamViewer

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
09.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
09.01.2026TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026TeamViewer OverweightBarclays Capital
04.12.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
