TeamViewer Aktie
Marktkap. 895,49 Mio. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Outperform" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Software-Unternehmens hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in erster Reaktion. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:55 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:55 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Outperform
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,46 €
|Abst. Kursziel*:
193,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
189,59%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
