DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Tesla-Aktie gibt ab: Geplanter Industriepark entfacht neuen Wald-Streit
Merck & Co.-Aktie fester: Pharmasparte soll umgebaut werden
Enel Aktie

9,73 EUR +0,65 EUR +7,13 %
STU
8,80 CHF +0,53 CHF +6,34 %
BRX
Marktkap. 92,22 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Barclays Capital

Enel Overweight

15:01 Uhr
Enel Overweight
Enel S.p.A.
9,73 EUR 0,65 EUR 7,13%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten auf ihrem Kapitalmarkttag positiv beeindruckt, schrieb Peter Crampton am Montag. Die avisierten Finanzziele lägen klar über dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Overweight

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,69 €		 Abst. Kursziel*:
3,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

15:01 Enel Overweight Barclays Capital
11:21 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
11:16 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:56 Enel Market-Perform Bernstein Research
10:26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

dpa-afx Schwieriges Marktumfeld Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten
Dow Jones Enel-Aktie stärker: Milliarden-Investitionen für mehr Rendite
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus
finanzen.net Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
dpa-afx ROUNDUP: Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an
dpa-afx KORREKTUR: Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant
Dow Jones KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
