Enel Aktie
Marktkap. 92,22 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten auf ihrem Kapitalmarkttag positiv beeindruckt, schrieb Peter Crampton am Montag. Die avisierten Finanzziele lägen klar über dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,69 €
|Abst. Kursziel*:
3,23%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
