Barclays Capital

Enel Overweight

15:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten auf ihrem Kapitalmarkttag positiv beeindruckt, schrieb Peter Crampton am Montag. Die avisierten Finanzziele lägen klar über dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:01 / GMT

