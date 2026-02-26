DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.150 +0,0%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,18 +0,4%Gold 5.181 +0,0%
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix legt kein höheres Angebot für Warner vor -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Gold im Fokus
Profil

adesso Aktie

adesso Aktien-Sparplan
63,90 EUR -0,20 EUR -0,31 %
STU
Marktkap. 367,13 Mio. EUR

KGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN A0Z23Q

ISIN wurde kopiert
NEU
ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol wurde kopiert
NEU
Symbol ADSGF

SMC Research

adesso SE Kaufen

08:34 Uhr
adesso SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
63,90 EUR -0,20 EUR -0,31%
Die adesso SE hat mit vorläufigen Zahlen für 2025 überzeugt und sowohl beim Umsatz als auch insbesondere beim EBITDA starke Akzente gesetzt. SMC-Research-Analyst Adam Jakubowski sieht seine Ergebniserwartungen deutlich übertroffen und bestätigt die Einstufung mit „Buy“. Die jüngste Kursschwäche aufgrund der KI-Sorgen wird als deutlich überzogen eingeschätzt.

adesso habe sehr überzeugende vorläufige Zahlen für 2025 gemeldet und damit die Erwartungen punktgenau erreicht (Umsatz) beziehungsweise klar übertroffen (EBITDA). Konkret sei der Umsatz um 13,0 Prozent auf 1.466,0 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA um 25,0 Prozent auf 123,6 Mio. Euro verbessert worden. Die EBITDA-Marge habe sich infolgedessen auf 8,4 Prozent erhöht, nach 7,6 Prozent und 7,0 Prozent in den beiden Vorjahren.

Überzeugend und ebenfalls über den Erwartungen sei auch die Prognose für 2026 ausgefallen. Diese sehe ein weiteres Umsatzwachstum um 9,0 bis 16,0 Prozent auf 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro sowie ein EBITDA zwischen 130,0 Mio. Euro und 150,0 Mio. Euro vor. Durch die Integration der vorläufigen Zahlen und der Prognose in das Modell hätten sich die Schätzungen leicht erhöht. Beim Umsatz erwarte man für dieses Jahr nun 1.612,0 Mio. Euro und beim EBITDA 132,6 Mio. Euro und sei damit aus Vorsicht jeweils am unteren Rand des Prognosekorridors geblieben. Vorsichtsbedingt sei auch der Risikoabschlag auf die Marge zur Ermittlung des Terminal Value reduziert worden. Damit habe man auf die Befürchtungen bezüglich der disruptiven Konsequenzen der rasanten Entwicklung agentischer KI-Modelle reagiert. Laut SMC-Research sei es möglich, dass dadurch perspektivisch die Wettbewerbsintensität zunehmen könnte (daher der erhöhte Margenabschlag) zugleich zeige sich SMC-Research überzeugt, dass die Entwicklung grundsätzlich mehr Chancen als Risiken berge.

Insofern sehe SMC-Research auch der Kursverfall der adesso-Aktie in den letzten Wochen als absolut übertrieben und schätze das aktuelle Kursniveau als sehr attraktiv ein. Das Kursziel, das sich wegen des erhöhten Sicherheitsabschlags leicht von 160,00 Euro auf 149,00 Euro ermäßigt habe, signalisiere für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent. Das Urteil bleibe daher „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.02.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 27.02.2026 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 27.02.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-27-SMC-Comment-adesso_frei.pdf

 

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Kaufen

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
149,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
100,12 €		 Abst. Kursziel*:
48,82%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
63,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
133,18%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:34 adesso Kaufen SMC Research
13.01.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 adesso Buy Warburg Research
13.11.25 adesso Kaufen SMC Research
StockXperts adesso: EBITDA-Anstieg überraschend stark adesso: EBITDA-Anstieg überraschend stark
Aktien-Global adesso: EBITDA-Anstieg überraschend stark
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus
dpa-afx adesso-Aktie springt kräftig an: IT-Dienstleister schneidet besser ab als erwartet
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der SDAX aktuell
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adesso beenden Talfahrt - Jefferies lobt Margenentwicklung
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
EQS Group EQS-News: adesso steigert Umsatz 2025 auf 1,47 Mrd. EUR (+13 %)/EBITDA mit 123,6 Mio. EUR (+26 %) am oberen Ende der Prognosespanne/Dividendenanhebung auf 0,78 EUR vorgeschlagen
EQS Group EQS-News: adesso increases sales for 2025 to EUR 1.47 billion (+13%)/EBITDA at EUR 123.6 million (+26%) at the upper end of the forecast range/Dividend increase to EUR 0.78 proposed
EQS Group EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, buy
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: adesso SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: adesso renews portal architecture for AOK / IT service provider develops standardised platform for creating all front-end applications for the AOK community
EQS Group EQS-DD: adesso SE: Christoph Junge, buy
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
