Trotz der anhaltend schwachen Konjunktur rechnet adesso mit anhaltender Nachfrage nach seinen IT-Dienstleistungen.

Der Vorstand erwartet, auch 2026 einen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2025 mitteilte. Der Umsatz soll 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro erreichen und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 130 bis 150 Millionen Euro liegen.

2025 verhalf nicht zuletzt ein starkes Schlussquartal zu überraschend guten Ergebnissen: Die Erlöse stiegen um 13 Prozent auf fast 1,47 Milliarden Euro. Der operative Gewinn verbesserte sich sogar um mehr als ein Viertel auf 123,6 Millionen Euro. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten. adesso SE will seinen Aktionären 0,78 Euro je Aktie als Dividende zahlen und damit 3 Cent mehr als für 2024.

Den vollständigen Geschäftsbericht plant das Unternehmen, am 31. März zu veröffentlichen.

Für die adesso-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 9,95 Prozent auf 63,00 Euro nach oben.

