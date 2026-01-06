DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.024 +0,1%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +1,5%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,81 +0,8%Gold 4.590 -0,2%
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie
European Lithium-Aktie dennoch tiefer: Operative Fortschritte beim Tanbreez-Projekt
adesso Aktie

90,60 EUR -0,40 EUR -0,44 %
STU
Marktkap. 585,61 Mio. EUR

KGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
Jefferies & Company Inc.

adesso SE Hold

09:46 Uhr
adesso SE
adesso SE
90,60 EUR -0,40 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adesso Hold

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
90,40 €		 Abst. Kursziel*:
5,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
90,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,86%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

09:46 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 adesso Buy Warburg Research
13.11.25 adesso Kaufen SMC Research
13.11.25 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu adesso SE

