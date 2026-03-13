BioNTech-Aktie tiefer: Unternehmen schaut für neue Unternehmensführung gen USA
Nach dem angekündigten Abschied der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci schaut BioNTech bei der Suche nach einer neuen Unternehmensführung schwerpunktmäßig über den Atlantik.
Werte in diesem Artikel
Die Suche laufe international, fokussiere sich jedoch auf die Vereinigten Staaten, teilte das Biotechnologie-Unternehmen in Mainz mit. Die Stellen werden BioNTechzufolge auch künftig am Firmensitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sein. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.
Sahin und Türeci wollen sich wieder mehr der Forschung widmen
In der vergangenen Woche hatten Sahin und Türeci überraschend bekanntgegeben, BioNTech verlassen und eine neue Firma gründen zu wollen. Die Eheleute werden demnach spätestens Ende 2026 ausscheiden. In dem neuen Unternehmen möchten sich die beiden Mediziner der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von BioNTech werden sie aber bleiben.
Sahin und Türeci hatten BioNTech 2008 gegründet. In der Corona-Pandemie wurde das Unternehmen weltbekannt, weil es gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen der Mainzer.
Am Montag schloss die BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent tiefer bei 90,54 US-Dollar.
/chs/DP/men
MAINZ (dpa-AFX)
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BioNTech (ADRs) News
Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images