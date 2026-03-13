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Chef-Nachfolge

BioNTech-Aktie tiefer: Unternehmen schaut für neue Unternehmensführung gen USA

16.03.26 21:14 Uhr
Aktie an der NASDAQ im Minus: BioNTech schaut für Nachfolge von Sahin und Türeci gen USA | finanzen.net

Nach dem angekündigten Abschied der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci schaut BioNTech bei der Suche nach einer neuen Unternehmensführung schwerpunktmäßig über den Atlantik.

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Die Suche laufe international, fokussiere sich jedoch auf die Vereinigten Staaten, teilte das Biotechnologie-Unternehmen in Mainz mit. Die Stellen werden BioNTechzufolge auch künftig am Firmensitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sein. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

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Sahin und Türeci wollen sich wieder mehr der Forschung widmen

In der vergangenen Woche hatten Sahin und Türeci überraschend bekanntgegeben, BioNTech verlassen und eine neue Firma gründen zu wollen. Die Eheleute werden demnach spätestens Ende 2026 ausscheiden. In dem neuen Unternehmen möchten sich die beiden Mediziner der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von BioNTech werden sie aber bleiben.

Sahin und Türeci hatten BioNTech 2008 gegründet. In der Corona-Pandemie wurde das Unternehmen weltbekannt, weil es gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen der Mainzer.

Am Montag schloss die BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent tiefer bei 90,54 US-Dollar.

/chs/DP/men

MAINZ (dpa-AFX)

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Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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DatumRatingAnalyst
11.03.2026BioNTech (ADRs) BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
23.01.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.03.2026BioNTech (ADRs) BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
23.01.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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