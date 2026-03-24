BioNTech (ADRs) Aktie

76,00 EUR +1,15 EUR +1,54 %
86,76 USD -1,68 USD -1,90 %
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech anlässlich jüngster Daten zur Lungenkrebsstudie "Rosetta Lung-02" auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Nach seinem Verständnis und basierend auf Äußerungen von Biontech und Bristol-Myers Squibb könnte es sein, dass sie von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zustimmung erhalten haben, einen Antrag auf Basis des progressionsfreien Überlebens zu stellen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 138,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 86,81		 Abst. Kursziel*:
58,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 86,76		 Abst. Kursziel aktuell:
59,06%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 136,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

12:26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
17.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

finanzen.net ELCC gestartet BioNTech-Aktie im Brennpunkt: Wichtiger Termin gilt als Lackmustest für die Post-Gründer-Ära BioNTech-Aktie im Brennpunkt: Wichtiger Termin gilt als Lackmustest für die Post-Gründer-Ära
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagabend mit roter Tendenz
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit Verlusten
dpa-afx GNW-News: BioNTech auf dem ELCC-Kongress 2026: Neue klinische Daten unterstreichen das Potenzial des differenzierten, spätklinischen Portfolios bei Lungenkrebs
dpa-afx BioNTech-Aktie tiefer: Unternehmen schaut für neue Unternehmensführung gen USA
finanzen.net BioNTech-Aktie im Fokus: Insiderverkäufe nach Führungswechsel verunsichern Anleger
finanzen.net BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger
wikifolio BioNTech im Umbruch: Gründerduo geht, Aktie schwankt
finanzen.net BioNTech (ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RSS BioNTech Clinical Data at ELCC 2026 Highlight Potential of Differentiated Late-Stage Portfolio in Lung Cancer
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
Deutsche Welle BioNTech founders step down to start new venture
