Deutsche Bank AG

Aurubis Hold

12:16 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 168 auf 178 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz lobte in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf endgültige Quartalszahlen vor allem den soliden Cashflow./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images