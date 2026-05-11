Aurubis Aktie
Marktkap. 8,15 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 168 auf 178 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz lobte in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf endgültige Quartalszahlen vor allem den soliden Cashflow./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Hold
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
178,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
198,50 €
|Abst. Kursziel*:
-10,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
199,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,55%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
169,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
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