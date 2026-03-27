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Morgan Stanley

Aurubis Underweight

16:01 Uhr
Aurubis Underweight
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
148,10 EUR 2,00 EUR 1,37%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Aurubis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Underweight

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
148,00 €		 Abst. Kursziel*:
-12,16%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
148,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,22%
Analyst Name:
Alain Gabriel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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