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Deutsche Bank AG

Aurubis Hold

10:16 Uhr
Aurubis Hold
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 153 auf 168 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte im zweiten Geschäftsquartal unter anderem von höheren Metallpreisen profitiert haben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich die günstige Entwicklung bei Schwefelsäure und Schrott größtenteils erst im kommenden Jahr bemerkbar machen dürfte, könne bereits im zweiten Halbjahr eine Verbesserung für Aurubis spürbar sein./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Hold

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
168,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
181,50 €		 Abst. Kursziel*:
-7,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
185,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,53%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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