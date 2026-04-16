Aurubis Aktie
Marktkap. 7,91 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 153 auf 168 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte im zweiten Geschäftsquartal unter anderem von höheren Metallpreisen profitiert haben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich die günstige Entwicklung bei Schwefelsäure und Schrott größtenteils erst im kommenden Jahr bemerkbar machen dürfte, könne bereits im zweiten Halbjahr eine Verbesserung für Aurubis spürbar sein./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Hold
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
168,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
181,50 €
|Abst. Kursziel*:
-7,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
185,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,53%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
161,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|10:16
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
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|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|10:16
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
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