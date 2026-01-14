Aurubis Aktie
Marktkap. 6,31 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 112 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte gut ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet sein, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von hohen Metallpreisen und sei wohl jetzt schon auf Kurs zum oberen Ende des Jahresgewinnziels./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Hold
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
149,20 €
|Abst. Kursziel*:
-6,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
149,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,35%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|13:16
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|05.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
