DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
Aurubis Aktie

149,50 EUR +3,30 EUR +2,26 %
STU
Marktkap. 6,31 Mrd. EUR

KGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650

ISIN DE0006766504

Symbol AIAGF

Deutsche Bank AG

Aurubis Hold

13:16 Uhr
Aurubis Hold
Aurubis
149,50 EUR 3,30 EUR 2,26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 112 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte gut ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet sein, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von hohen Metallpreisen und sei wohl jetzt schon auf Kurs zum oberen Ende des Jahresgewinnziels./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Hold

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
149,20 €		 Abst. Kursziel*:
-6,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
149,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,35%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

