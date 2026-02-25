DAX25.281 +0,4%Est506.194 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.590 +0,1%Euro1,1806 -0,1%Öl69,81 -1,6%Gold5.168 +0,1%
Quantencomputing-Bilanz

D-Wave Quantum-Aktie legt trotz verfehlten Erwartungen zu - Weiter tiefrote Zahlen

26.02.26 13:13 Uhr
Hoher Verlust und enttäuschende Zahlen: - doch die D-Wave-Aktie springt an der NYSe nach oben | finanzen.net

Mit Spannung warteten Anleger auf die Bilanzvorlage des Quantencomputer-Unternehmens D-Wave Quantum. Am Donnerstag war es vor US-Handelsbeginn nun endlich soweit. Das sind die Ergebnisse.

Im vierten Quartal 2025 hat D-Wave Quantum erneut Verlusten gemacht. Das Minus je Aktie belief sich auf 0,12 US-Dollar nach -0,37 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit schlug sich das Unternehmen der Quantencomputerbranche schlechter als am Markt erwartet: Die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein EPS von -0,063 US-Dollar belaufen.

Zeitgleich hatten die Experten für die Umsätze im Berichtsquartal einen Wert von 3,6 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt: Tatsächlich setzte D-Wave Quantum 2,8 Millionen US-Dollar um, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Umsatz von 2,3 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatte.

So fiel das Gesamtjahr bei D-Wave Quantum aus

Im Gesamtjahr 2025 lag das Ergebnis für D-Wave Quantum bei -1,1 US-Dollar je Aktie nach Analystenschätzungen von -0,21 US-Dollar bei einem Vergleichswert von -0,75 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg daneben von 8,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf nun 24,59 Millionen US-Dollar. Hier hatten die Expertenschätzungen einen krätigen Anstieg auf 25,4 Millionen US-Dollar vorhergesagt.

CEO optimistisch

"Unsere Ergebnisse für 2025 markieren eines der erfolgreichsten und wegweisendsten Jahre in der Geschichte von D-Wave. Wir konnten in allen wichtigen Geschäftsbereichen - Umsatz, Auftragseingang, technische Meilensteine und wissenschaftliche Durchbrüche - ein signifikantes Wachstum verzeichnen", so Dr. Alan Baratz, CEO von D-Wave im Rahmen der Bilanzmitteilung.

Zudem betonte er die positiven Aussichten für sein Unternehmen: "Wir starten mit außergewöhnlichem Schwung in das Jahr 2026: Allein im Januar generierten wir einen Auftragseingang von über 30 Millionen US-Dollar, bauten unsere Marktführerschaft durch die Übernahme des Quantencomputer-Unternehmens Quantum Circuits, Inc., das auf Gate-Modell-basiertes Quantencomputing spezialisiert ist, weiter aus und sicherten uns einen achtstelligen Enterprise-QCaaS-Vertrag. Dieser unterstreicht das wachsende Vertrauen unserer Kunden in die transformative Kraft unserer Technologie für Unternehmensprozesse. 2026 wird ein entscheidendes Jahr für D-Wave werden."

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE zeitweise 5,45 Prozent höher bei 20,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

