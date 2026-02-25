DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,1%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.717 +0,3%Euro1,1818 ±0,0%Öl70,95 ±-0,0%Gold5.197 +0,6%
Rückkaufprogramm

Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende

26.02.26 07:33 Uhr
Milliarden-Offensive: Allianz zündet nach Rekordgewinn nächstes Rückkaufprogramm - Aktie tiefer | finanzen.net

Die Allianz hat im vergangenen Jahr einen operativen Rekordgewinn erzielt und legt ein Aktienrückkaufprogramm auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
380,00 EUR -1,90 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Europas größter Versicherer profitierte von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 17,10 Euro bekommen und damit 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Am Vorabend hatte der DAX-Konzern bereits ein neues Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro angekündigt.

Der operative Gewinn stieg um 8,4 Prozent auf 17,37 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 17,35 Milliarden gerechnet. Der Konzern selbst hatte zuletzt 17 bis 17,5 Milliarden in Aussicht gestellt. Unter dem Strich verdiente die Allianz i 10,8 Milliarden Euro, ein Plus von 8,5 Prozent.

Im vierten Quartal legte der operative Gewinn um 3,0 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu.

Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.

Aktienrückkauf angekündigt

Für die Aktionäre der Allianz gibt es positive Neuigkeiten: Sie können sich über weitere Aktienrückkäufe freuen. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, legt er ein Rückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro auf. Es soll im März starten und bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Allianz hatte vergangenes Jahr Aktien für etwa 2 Milliarden Euro zurückgekauft. Der Konzern legt am Donnerstag seine Ergebnisse für 2025 vor.

Die Allianz-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel auf Tradegate 0,7 Prozent tiefer.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Luciavonu / Shutterstock.com

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Allianz HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

