Allianz Aktie

350,00 EUR +0,20 EUR +0,06 %
STU
Marktkap. 133,78 Mrd. EUR

KGV 13,65 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:01 Uhr
Allianz Buy
Allianz
350,00 EUR 0,20 EUR 0,06%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Größe ermögliche es dem Versicherer, Skaleneffekte zu erzielen, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Allianz könne daher besser diversifizieren und so ihre Kapitalrenditen steigern und die Kosten insbesondere im Nicht-Leben-Geschäft senken, was der Profitabilität zugutekomme. Eine bessere Kapitaleffizienz unterstützte zudem die Dividendensteigerung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
504,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
349,70 €		 Abst. Kursziel*:
44,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
350,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,00%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

08:01 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

