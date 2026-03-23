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RBC Capital Markets

VINCI Outperform

20:21 Uhr
VINCI Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Preis, den der französische Mischkonzern für Konzessionen zum Betrieb mehrerer Mautstraßen in Indien zahlen wolle, beinhalte zwar eine höhere Bewertung als für die meisten seiner bestehenden Aktivitäten in diesem Bereich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch Indien sei ein schnell wachsender Markt, und Vinci habe die nötige Finanzkraft für die Transaktion./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Outperform

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
126,75 €		 Abst. Kursziel*:
14,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
127,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,86%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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