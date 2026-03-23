VINCI Aktie
Marktkap. 71,67 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Preis, den der französische Mischkonzern für Konzessionen zum Betrieb mehrerer Mautstraßen in Indien zahlen wolle, beinhalte zwar eine höhere Bewertung als für die meisten seiner bestehenden Aktivitäten in diesem Bereich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch Indien sei ein schnell wachsender Markt, und Vinci habe die nötige Finanzkraft für die Transaktion./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Outperform
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
126,75 €
|Abst. Kursziel*:
14,40%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
127,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,86%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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