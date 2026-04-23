VINCI Aktie

128,70 EUR -0,50 EUR -0,39 %
STU
118,23 CHF -1,66 CHF -1,39 %
BRX
KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Deutsche Bank AG

VINCI Buy

13:21 Uhr
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz sei stabil geblieben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Fokus liege aber auf dem Auftragswachstum der Franzosen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
128,80 €		 Abst. Kursziel*:
6,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
128,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,45%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

13:36 VINCI Buy UBS AG
13:21 VINCI Buy Deutsche Bank AG
09:06 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
