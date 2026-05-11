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Marktkap. 1,69 Mrd. EUR

KGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

12:21 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 55 auf 105,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik im ersten Quartal sei stark gewesen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagnachmittag. Die Stärke als Zulieferer im Bereich HBM-Speicherchips (High Bandwidth Memory) komme immer stärker zum Tragen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 13:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
88,10 €		 Abst. Kursziel*:
19,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,23%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

12:21 SUSS MicroTec Buy UBS AG
11.05.26 SUSS MicroTec Halten DZ BANK
08.05.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 SUSS MicroTec Hold Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS achieved all forecast figures in the 2025 financial year and hit a new sales record
EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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