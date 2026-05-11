DAX 24.100 -1,0%ESt50 5.839 -1,0%MSCI World 4.758 -0,2%Top 10 Crypto 10,30 -0,3%Nas 26.274 +0,1%Bitcoin 68.595 -1,1%Euro 1,1744 -0,3%Öl 107,5 +2,7%Gold 4.701 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Intel 855681 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 SAP 716460 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Volkswagen-Aktie im Minus: Dieselskandal-Prozess wird vor Gericht fortgesetzt - MAN mit Großauftrag Volkswagen-Aktie im Minus: Dieselskandal-Prozess wird vor Gericht fortgesetzt - MAN mit Großauftrag
GEA-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Halten GEA-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Halten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
72,30 EUR -2,20 EUR -2,95 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TKMS00

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TKMS001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TKMSF

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

12:46 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
72,30 EUR -2,20 EUR -2,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das erste Halbjahr seien ermutigend ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,60 €		 Abst. Kursziel*:
51,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,14%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

12:46 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
28.04.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
12.02.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

dpa-afx Blick in die Bücher TKMS-Aktie gibt trotz bestätigter Prognose und solider Zahlen nach - so reagieren Rheinmetall, RENK und HENSOLDT TKMS-Aktie gibt trotz bestätigter Prognose und solider Zahlen nach - so reagieren Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems mit herben Abschlägen am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Montagmittag im Bärenmodus
dpa-afx TKMS: Entscheidung über U-Boot-Großauftrag aus Kanada naht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: Anleger schicken TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag ins Plus
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
RSS Feed
TKMS thyssenkrupp Marine Systems zu myNews hinzufügen