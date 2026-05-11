Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

12:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das erste Halbjahr seien ermutigend ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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