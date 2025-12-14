DAX 24.234 +0,2%ESt50 5.746 +0,4%MSCI World 4.414 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.572 +1,9%Euro 1,1743 +0,0%Öl 61,26 +0,1%Gold 4.346 +1,0%
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, UniCredit, Commerzbank im Fokus
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
NVIDIA-Aktie bleibt Wachstumstreiber: Setzt sich die Tech-Rally 2026 fort oder platzt die KI-Blase?
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

66,30 EUR -3,00 EUR -4,33 %
Marktkap. 4,38 Mrd. EUR

Deutsche Bank AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

09:26 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
66,30 EUR -3,00 EUR -4,33%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus seiner am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Das langfristige Wachstum der Thyssenkrupp-Tochter werde wohl im späteren Verlauf immer dynamischer./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,68%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
08.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
03.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
dpa-afx "Viele Fortschritte" Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für TKMS auf 82 Euro - 'Buy'
finanzen.net Die Macht der Seltenen Erden: Warum Elektro-, Rüstungsindustrie & Co. von ihnen abhängig ist
finanzen.net Aktien stärker: HENSOLDT liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme - RENK und TKMS schwächer
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagnachmittag verlustreich
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag mit Kursabschlägen
finanzen.net TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Vormittag im Minusbereich
finanzen.net Rheinmetall-Zukauf: So reagieren die Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS
finanzen.net Nach Rüstungs-Rally: Das tut sich bei den Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
