WACKER CHEMIE Aktie

67,60 EUR -1,25 EUR -1,82 %
STU
Marktkap. 3,56 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Sell

13:41 Uhr
WACKER CHEMIE Sell
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
67,60 EUR -1,25 EUR -1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Die Bayern hätten beim operativen Ergebnis die Erwartungen verfehlt, und ihre Aktien seien im Branchenvergleich weiter teuer, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Sell

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
69,05 €		 Abst. Kursziel*:
-14,55%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
67,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,72%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:41 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
28.01.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.01.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Umsatzrückgang WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zum Handelsende leichter
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Wacker Chemie auf Achterbahnfahrt - zuletzt schwächer
TraderFox Stocks in Action: Wacker Chemie, ASML, LVMH, Hensoldt, Süss Microtec
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 63 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2: Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste
StockXperts Wacker Chemie: Weiterer Rückenwind durch den Ausblick?
