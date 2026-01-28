UBS AG

Siemens Energy Buy

12:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die vom US-Konkurrenten GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG