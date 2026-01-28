Siemens Energy Aktie
Marktkap. 121,63 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die vom US-Konkurrenten GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
148,65 €
|Abst. Kursziel*:
17,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
148,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,69%
|
Analyst Name:
Christopher Leonard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
