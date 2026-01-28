Givaudan Aktie
Marktkap. 31,5 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan nach Zahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3310 Franken belassen. Sowohl das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal aus eigener Unternehmenskraft heraus als auch das vergleichbare operative Ergebnis (Ebitda) in der zweiten Jahreshälfte 2025 hätten enttäuscht, schrieb Charles Eden am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.310,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.945,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.924,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,20%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.730,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
