DAX24.969 -0,1%Est506.109 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -4,1%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.620 -2,0%Euro1,1783 ±-0,0%Öl71,31 -0,3%Gold5.176 -1,0%
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Heute im Fokus
Neue US-Zölle in Kraft getreten: DAX etwas leichter -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung -- PayPal, SAP, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck!
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck!

24.02.26 12:02 Uhr
Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck! | finanzen.net

KI-Agenten von OpenAI & Co. setzen die Softwarebranche massiv unter Druck. Aktien wie Salesforce, Snowflake und ServiceNow geraten ins Wanken, während Analysten vor tiefgreifenden Folgen für Arbeitsmarkt und Konsum warnen. Gleichzeitig sorgt eine mögliche PayPal-Übernahme für Fantasie im Payment-Sektor. Alle Hintergründe, Marktreaktionen und der Trade der Woche im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
37,44 EUR -0,23 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über PayPal. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
