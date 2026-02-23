Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck!
KI-Agenten von OpenAI & Co. setzen die Softwarebranche massiv unter Druck. Aktien wie Salesforce, Snowflake und ServiceNow geraten ins Wanken, während Analysten vor tiefgreifenden Folgen für Arbeitsmarkt und Konsum warnen. Gleichzeitig sorgt eine mögliche PayPal-Übernahme für Fantasie im Payment-Sektor. Alle Hintergründe, Marktreaktionen und der Trade der Woche im Überblick.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über PayPal. Für mehr Details, hört doch mal rein.
